Президент "Ювентуса" сделал заявление о будущем Роналду в клубе после вылета из ЛЧ

Итальянский клуб проиграл из-за правило гостевого гола.

Криштиану Роналду. Фото: ФК "Ювентус"©
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 16:30
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о будущем Криштиану Роналду в туринском клубе.

"Полностью уверен, что он останется. Думаю, что заметка France Football сводилась к давнему интервью, которому уже несколько месяцев. И его опубликовали незадолго до того, как мы сыграли против французской команды. Это старый медийный трюк.

Нет, могу заверить, что Роналду останется опорой "Ювентуса", - приводит слова Аньелли Eurosport со ссылкой на его интервью Sky Sport Italia.

Ранее еженедельник France Football заявил, что Криштиану после встречи с "Локомотивом" на групповом этапе Лиги чемпионов сообщил руководству о разочаровании туринским клубом и желании уйти в "Пари Сен-Жермен". Хотя соглашение португальца с "бьянконери" действует еще два сезона.

Отметим, что Роналду помог "Ювентусу" победить "Лион" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Однако по сумме двух игр дальше прошел французский клуб.
Метки:
Футбол ПСЖ Франция Италия Ювентус Роналду Криштиану Лига чемпионов
Футбол Италия
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Сегодня 16:30
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