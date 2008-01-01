"Ювентус" подготовился к смене главного тренера

Клуб уже связался с несколькими кандидатами.

Маурицио Сарри. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 11:34
"Ювентус" может уволить главного тренера клуба Маурицио Сарри в случае неудачи в Лиге чемпионов, сообщает журналист Танкреди Палмери.

Как сообщает источник, туринский клуб уже связался с несколькими тренерами и обсудил вероятность их прихода в команду. Главной целью туринцев был Зинедин Зидан, однако французский тренер отказался покидать мадридский "Реал".

Также "Ювентус" общался с Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти и Джан Пьеро Гасперини.

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Напомним, "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Сарри начал свою работу в команде прошлым летом. Для 61-летнего тренера это первый чемпионский титул в карьере.

7 августа туринцам предстоит провести ответный матч с "Лионом" 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре французский клуб одержал победу со счетом 1:0. 
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Футбол Италия
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Сегодня 11:34
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