"Ювентус" подготовился к смене главного тренера

"Ювентус"
может уволить главного тренера клуба Маурицио Сарри
в случае неудачи в Лиге чемпионов
, сообщает журналист Танкреди Палмери.
Как сообщает источник, туринский клуб уже связался с несколькими тренерами и обсудил вероятность их прихода в команду. Главной целью туринцев был Зинедин Зидан
, однако французский тренер отказался покидать мадридский "Реал"
.
Также "Ювентус" общался с Маурисио Почеттино, Симоне Индзаги, Лучано Спаллетти
и Джан Пьеро Гасперини
.
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Напомним, "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом
Италии. Сарри начал свою работу в команде прошлым летом. Для 61-летнего тренера это первый чемпионский титул в карьере.
7 августа туринцам предстоит провести ответный матч с "Лионом" 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре французский клуб одержал победу со счетом 1:0.