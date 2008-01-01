Роналду остался без индивидуальной награды от Серии А по итогам сезона

Итальянская Серия А на официальном сайте
назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2019/20.
Самым ценным игроком (MVP) признан аргентинский полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала
. Также определены лучшие игроки по амплуа - ими стали польский вратарь Войцех Шчесны
("Ювентус"), нидерландский защитник Стефан де Врей
("Интер"), аргентинский полузащитник Алехандро Гомес
("Аталанта") и итальянский нападающий Чиро Имобилле
("Лацио"), который с 36 голами выиграл
"Золотую бутсу".
Лучшим молодым футболистом назван 20-летний шведский хавбек Деян Кулушевски
, который зимой перешел в "Ювентус", но доигрывал сезон в составе "Пармы".
Рейтинг лауреатов сезона был составлен согласно статистическим данным по итогам чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии. Награды будут вручены победителям в начале следующего сезона.
Отметим, что в рейтинг не вошел португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду
, который забил
31 гол (12 с пенальти) и отдал шесть ассистов в 33 матчах. В прошлом сезоне его признали самым ценным игроком Серии А - он стал первым, кто получил эту награду.