Роналду остался без индивидуальной награды от Серии А по итогам сезона

Лучших выбирала лига.

Коллаж: Серия А©
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 20:45
Итальянская Серия А на официальном сайте назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона-2019/20. 

Самым ценным игроком (MVP) признан аргентинский полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала. Также определены лучшие игроки по амплуа - ими стали польский вратарь Войцех Шчесны ("Ювентус"), нидерландский защитник Стефан де Врей ("Интер"), аргентинский полузащитник Алехандро Гомес ("Аталанта") и итальянский нападающий Чиро Имобилле ("Лацио"), который с 36 голами выиграл "Золотую бутсу".

Лучшим молодым футболистом назван 20-летний шведский хавбек Деян Кулушевски, который зимой перешел в "Ювентус", но доигрывал сезон в составе "Пармы". 

Рейтинг лауреатов сезона был составлен согласно статистическим данным по итогам чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии. Награды будут вручены победителям в начале следующего сезона.

Отметим, что в рейтинг не вошел португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, который забил 31 гол (12 с пенальти) и отдал шесть ассистов в 33 матчах. В прошлом сезоне его признали самым ценным игроком Серии А - он стал первым, кто получил эту награду. 
Метки:
Ювентус Интер Роналду Криштиану Италия
Футбол Италия
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Сегодня 20:45
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