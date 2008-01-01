Роналду намеревался перейти в ПСЖ

Нападающий туринского "Ювентуса"
и сборной Португалии Криштиану Роналду
собирался перейти во французский "Пари Сен-Жермен"
.
Как пишет France Football
, португалец был раздражен низким уровнем игры "Ювентуса" в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1), который состоялся 22 октября.
Форвард злился на сложившуюся ситуацию, находясь на встрече после матча, на которой присутствовали Андреа Аньелли, Павел Недвед, Джанлуиджи Буффон и агент португальца Жорже Мендеш.
Некоторое время спустя Роналду рассуждал о желании перейти в ПСЖ, находясь на встрече. Он говорил, что мечтал бы играть с Неймаром
и Килианом Мбаппе
. С бразильцем Роналду связывают теплые отношения, а француз восхищает его. Также он мечтал жить и играть в Париже, где стал чемпионом Европы в 2016 году.
Однако пандемия коронавируса заставила Роналду отказаться от желания перейти в ПСЖ. В окружении игрока сообщили, что до приостановки сезона уход португальца из "Ювентуса" был очень вероятен.
Криштиану Роналду сделал дубль и вошел в историю футбола
В этом сезоне Роналду провел за "Ювентус" 33 матча в Серии А, забил 31 мяч и сделал шесть голевых передач. В туринский клуб он перешел в 2018 году за 112 миллионов евро.
По итогам сезона "Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Для 35-летнего Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе туринцев (в 2018 году он стал обладателем Суперкубка Италии).