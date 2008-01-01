Роналду подвел итоги второго сезона в "Ювентусе" и назвал секрет успеха

35-летний Криштиану Роналду подвел итоги своего второго сезона в туринском "Ювентусе", передают Vesti.kz.

Португальский форвард опубликовал пост в своем Instagram, рассказав о том, что помогает ему добиться успеха.

Напомним, что "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии. Роналду же занял второе место в гонке бомбардиров, забив 31 мяч.

"Счастлив выиграть последние два из девяти титулов Серии А с "Ювентусом"! Кому-то покажется, что это легко, но это не так! Год за годом с талантом, преданностью и усердной работой вы сможете достичь своих целей и стать лучше, чем раньше! Вперед за третьим чемпионством!" - написал Роналду, отметив в хэштегах свое чемпионство и количество голов.