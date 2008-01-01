Роналду занял второе место в гонке бомбардиров итальянской Серии А

"Ювентус" потерпел поражение от "Ромы" в матче последнего тура Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На пятой минуте первым отличился форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, но "Рома" вышла вперед еще до перерыва - по мячу забили нападающие Никола Калинич и Диего Перотти, реализовавший пенальти. На 52-й минуте Перотти оформил дубль.

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду участие в этой встрече не принимал. В гонке бомбардиров итальянского чемпионата он в итоге занял второе место, забив 31 гол в 33 встречах за туринскую команду. Обошел звезду футбола в этой гонке итальянец Чиро Иммобиле из "Наполи" - на его счету 36 мячей в 37 играх.

Напомним, что "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии.