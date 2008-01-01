Гол Златана Ибрагимовича помог "Милану" одержать победу в последнем матче чемпионата Италии

"Милан" одержал домашнюю победу над "Кальяри" в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Сначала на десятой минуте автоголом отметился защитник "Кальяри" Рагнар Клаван. В начале второго тайма преимущество "Милана" увеличил форвард Златан Ибрагимович, а спустя две минуты третий гол в ворота гостей забил хавбек Самуэль Кастильехо.

В итоге "Милан" завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.