Остается в Италии? Ибрагимович принял решение относительно своей карьеры

Контракт с "Миланом" истекает в августе.

Златан Ибрагимович. Фото: DAZN©
Новости спорта Футбол Италия
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Сегодня 09:09
Шведский форвард Златан Ибрагимович принял решение остаться в футбольном клубе "Милан", сообщает РИА Новости.

Переговоры еще не начались, но стороны не сомневаются, что смогут заключить соглашение. Желание остаться в клубе выразил сам Ибрагимович.

Согласно информации, 38-летний швед будет получать четыре миллиона евро, включая различные бонусы. Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа.

"Милан" объявил о переходе Ибрагимовича в конце декабря прошлого года. В 19 матчах за клуб футболист забил десять голов. 
Метки:
Милан ФК Италия Ибрагимович Златан
Футбол Италия
0
Сегодня 09:09
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