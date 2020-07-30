Остается в Италии? Ибрагимович принял решение относительно своей карьеры

Шведский форвард Златан Ибрагимович
принял решение остаться в футбольном клубе "Милан
", сообщает РИА Новости
.
Переговоры еще не начались, но стороны не сомневаются, что смогут заключить соглашение. Желание остаться в клубе выразил сам Ибрагимович.
Согласно информации, 38-летний швед будет получать четыре миллиона евро, включая различные бонусы. Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа.
"Милан" объявил о переходе Ибрагимовича в конце декабря прошлого года. В 19 матчах за клуб футболист забил десять голов.