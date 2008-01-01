Ибрагимович оформил дубль в победном матче "Милана" и установил рекорд чемпионатов Италии

"Милан" одержал разгромную победу над "Сампдорией" в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в гостях и завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился шведский форвард Златан Ибрагимович, забивший на четвертой и 58-й минутах. Также по одному голу на свой счет записали Хакан Чалханоглу (52-я) и Рафаэл Леау (90+2-я), у проигравших отличился Кристофф Аскильдсен (87-я).

Отметим, что Ибрагимович забил 50-й и 51-й голы за "Милан". Он стал первым игроком в истории итальянского чемпионата, которому удалось забить по 50 мячей за оба миланских клуба. Напомним, что с 2006 по 2009 год он выступал за "Интер", за который отличился 57 раз.