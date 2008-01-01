Роналду стал лучшим пенальтистом в XXI веке

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является лидером по количеству реализованных пенальти в XXI веке, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.
С 2000 года форвард в общей сложности реализовал 114 одиннадцатиметровых во всех турнирах.
Топ-10 игроков по количеству голов с пенальти за последние 20 лет:
1. Криштиану Роналду - 114 голов с пенальти;
2. Франческо Тотти - 75;
3. Лионель Месси - 75;
4. Златан Ибрагимович - 64;
5. Фрэнк Лэмпард - 50;
6. Эдинсон Кавани - 48;
7. Стивен Джеррард - 46;
8. Алессандро Дель Пьеро - 44;
9. Роналдиньо - 44;
10. Серхио Агуэро - 41.
Интересно, что в рейтинге игроков, которые чаще других не забивали пенальти в XXI веке, Месси занимает первое место. Аргентинец с 2000 года не смог реализовать 22 удара с точки.
Второе место в рейтинге делят Тотти и Роналду - у обоих по 18 нереализованных пенальти. Далее идут бывший форвард сборной Италии Антонио Ди Натале (14) и форвард Эдинсон Кавани (13).