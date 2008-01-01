Роналду стал лучшим пенальтистом в XXI веке

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду является лидером по количеству реализованных пенальти в XXI веке, свидетельствуют данные портала Transfermarkt.



С 2000 года форвард в общей сложности реализовал 114 одиннадцатиметровых во всех турнирах.

На втором месте располагаются бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти и форвард "Барселоны" Лионель Месси - у обоих по 75 точных ударов с точек.



Топ-10 игроков по количеству голов с пенальти за последние 20 лет:

1. Криштиану Роналду - 114 голов с пенальти;

2. Франческо Тотти - 75;

3. Лионель Месси - 75;

4. Златан Ибрагимович - 64;

5. Фрэнк Лэмпард - 50;

6. Эдинсон Кавани - 48;

7. Стивен Джеррард - 46;

8. Алессандро Дель Пьеро - 44;

9. Роналдиньо - 44;

10. Серхио Агуэро - 41.



Интересно, что в рейтинге игроков, которые чаще других не забивали пенальти в XXI веке, Месси занимает первое место. Аргентинец с 2000 года не смог реализовать 22 удара с точки.



Второе место в рейтинге делят Тотти и Роналду - у обоих по 18 нереализованных пенальти. Далее идут бывший форвард сборной Италии Антонио Ди Натале (14) и форвард Эдинсон Кавани (13).