"Ювентус" в девятый раз подряд стал чемпионом Италии и установил рекорд

Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" и досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу.



Встреча 36-го тура, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Криштиану Роналду (45+7-я минута) и Федерико Бернардески (67-я). На 89-й минуте Роналду не реализовал пенальти.



После этой победы отрыв "Ювентуса" от идущего вторым "Интера" достиг семи очков за два тура до конца чемпионата.







"Ювентус" выиграл чемпионат Италии 36-й раз в истории и девятый раз подряд. Туринский клуб возглавляет итальянский специалист Маурицио Сарри, который начал свою работу в команде прошлым летом. Для 61-летнего тренера это первый чемпионский титул в карьере.



По количеству завоеванных "скудетто" "Ювентус" лидирует в Италии. На втором месте - "Милан" и миланский "Интер", которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.



Добавим, что "Ювентус" завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.

В минувшем сезоне "Ювентус" в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение "Лиона", который с 2002 по 2008 год взял семь титулов во Франции. В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала "Бавария".