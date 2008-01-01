Главный тренер "Интера" прокомментировал слухи о переходе Месси

Главный тренер "Интера" Антонио Конте развеял слухи о возможном переходе в команду аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, передает "Чемпионат". Он призвал не верить сплетням.

"Слухи о переходе Месси абсолютная ложь. Не верьте в эти сплетни. Он не перейдет в "Интер" даже в фэнтези-футболе", - сказал тренер.

Напомним, ранее появилась информация, что 33-летний капитан "Барселоны" может оказаться в "Интере" в 2021 году и получить контракт на 50 миллионов евро в год.

Месси является воспитанником каталонского клуба и защищает его цвета на протяжении всей карьеры. Контракт игрока с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 42 матчах за "Барселону" во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач.

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