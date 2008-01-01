"Интер" задумал подписать Месси

Миланский "Интер" заинтересован в услугах нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Sport Mediaset.



По информации источника, итальянский клуб может предпринять такую попытку в 2021 году.



Как отмечает издание, в настоящее время переговоры о трансфере 33-летнего аргентинского форварда не ведутся, но в следующем году финансовая группа, владеющая "Интером", может вновь попытаться переманить игрока.



В "Интере" понимают, какой имиджевый интерес к клубу пробудил бы этот трансфер - переход Месси привлек бы рекламные контракты и спонсоров. Поэтому в клубе готовы платить аргентинцу 50 миллионов евро в год.



К тому же, отец Месси переносит весь свой бизнес в Милан и уже приобрел дом в этом городе. Однако переезд отца Месси никак не связан с возможным трансфером сына в "Интер". Хорхе Месси решился на такой шаг из-за налогового законодательства Испании.



Также "Интер" планирует воспользоваться неудовлетворенностью Месси касательно положения дел в "Барселоне".



Месси нашли новый клуб



Ранее СМИ сообщали, что Месси продлит контракт с "Барселоной" по схеме "1+1". Нынешнее соглашение форварда с каталонским клубом рассчитано до лета 2021 года.



Месси дебютировал в составе "Барселоны" в 2004 году. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча".