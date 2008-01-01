Президент "Брешии" назвал ошибкой трансфер футболиста Балотелли

Президент "Брешии" Массимо Челлино признал, что переход нападающего Марио Балотелли был ошибкой для итальянского футбольного клуба, сообщает агентство "Р-Спорт".

В июне сообщалось, что Балотелли пропускал тренировки команды, его не пускали на клубную базу. Также, по данным СМИ, контракт с 29-летним футболистом расторгнут, однако клуб этого пока не подтвердил.

"Это была команда, строившаяся на энтузиазме по поводу выхода из серии В, и я признаю, что недостаточно оберегал эту "химию", поэтому она была уничтожена. Я увлекся звездой в небе и отвел взгляд от команды, у которой были возможности избежать вылета даже без Балотелли", - приводит слова Челлино Football Italia.

"Он ошибся и я ошибся, мы разделили вину 50 на 50. Я думал, что он мог бы помочь мне, но я полагаю, что наши ожидания были необоснованными", - добавил он.

Балотелли перешел в "Брешию" летом прошлого года, в 19 матчах в текущем сезоне он забил пять голов. Ранее форвард выступал за "Интер", "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", за сборную Италии провел 36 матчей, забил 14 голов.

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне