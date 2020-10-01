Шахматистка из Казахстана стала самой молодой обладательницей звания мужского международного мастера ФИДЕ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Шахматы Шашки Тогыз кумалак
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Шахматистка из Казахстана стала самой молодой обладательницей звания мужского международного мастера ФИДЕ

Звание ей присвоили на Конгрессе ФИДЕ.

Шахматистка из Казахстана стала самой молодой обладательницей звания мужского международного мастера ФИДЕ
Бибисара Асаубаева. Фото: Mongoose.com.ua ©
Новости спорта Другие Интеллектуальные
0
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) официально присвоила казахстанской шахматистке Бибисаре Асаубаевой звание мужского международного гроссмейстера (IM), передает корреспондент Vesti.kz.

Кроме того, 16-летняя спортсменка стала самой молодой девушкой обладательницей данного звания. Об этом Асаубаева написала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Добрый день, дорогие друзья! Спешу сообщить радостную для меня и для всех казахстанцев весть: на конгрессе ФИДЕ 30 сентября 2020 г. мне официально присвоили звание МУЖСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО МАСТЕРА ФИДЕ (IM) по шахматам! Я шла к этому с 7 лет, когда стала самой юной в истории женским мастером ФИДЕ (WFM)! Мне удалось стать IM в 16 лет, я самая молодая девушка обладатель мужского звания IM - еще один рекорд ????! Спасибо всем! Прежде всего моим дорогим родителям, тренерам и всем моим болельщикам, кто верил в меня! Good afternoon dear friends! I am happy to announce a joyful news for all: at the FIDE congress on September 30, I was officially titled the INTERNATIONAL FIDE MASTER (IM)! I have been going for this since I was 7, when became the youngest women FIDE Master (WFM) in history! I became IM at the age of 16, and am the youngest female holder of the title - one more record ????! Thanks everyone! First of all, to my dear parents, coaches and all my fans who is believing in me! #chess #champion #sara #im #kazakhstan #bibisara #шахматы #актау #казахстан #сара #чемпион #мм #ура #сарыагаш #спорт #алга

Публикация от Sara Assaubayeva (@bibisarachess)

Добавим, что Асаубаева является неоднократной чемпионкой мира по шахматам в разных возрастах. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Асаубаева Бибисара

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:36
Интеллект

Шахматистка из Казахстана стала самой молодой обладательницей звания мужского международного мастера ФИДЕ
18 сентября
14:33
Интеллект

Казахстанские школьники получили бесплатную шахматную школу онлайн
27 августа
16:43
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам не смогла выйти в плей-офф Олимпиады
21 августа
20:16
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам начала Олимпиаду в топ-дивизионе
17 августа
18:40
Интеллект

Сборная Казахстана по шахматам узнала соперников по первой Всемирной онлайн-олимпиаде
9 августа
13:11
Интеллект

Казахстанская команда Astana выиграла международный шахматный турнир
20 июля
14:54
Интеллект

Без финала. Как Абдумалик и Асаубаева выступили на мировом турнире по быстрым шахматам
17 июля
10:24
Интеллект

Абдумалик уступила четырехкратной чемпионке мира в 1/4 финала Гран-при мирового турнира по шахматам
16 июля
12:45
Интеллект

Абдумалик вышла в четвертьфинал Гран-при мирового турнира по шахматам и попала на четырехкратную чемпионку мира
10 июля
13:26
Интеллект

Одна победа. Как Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выступают на мировом турнире по быстрым шахматам
7 июля
14:51
Интеллект

Бибисара Асаубаева выступит на третьем этапе Гран-при мирового турнира по быстрым шахматам
29 июня
19:49
Интеллект

Казахстанки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева выбыли из мирового турнира по шахматам
22 июня
14:16
Интеллект

Бибисара Асаубаева на турнире со 172 участницами квалифицировалась на мировой чемпионат по быстрым шахматам
18 мая
16:58
Интеллект

Жансая Абдумалик выиграла семь партий подряд и стала призеркой супер-турнира ФИДЕ
3 мая
10:51
Интеллект

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Сингапура
2 мая
07:32
Интеллект

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Армении
13 марта 2020
22:53
Интеллект

Казахстанка Абдумалик сенсационно вошла в тройку на турнире с шестью чемпионками мира
21 февраля 2020
15:14
Интеллект

Казахстанская шахматистка досрочно выиграла мужской международный турнир в Сербии
3 февраля 2020
19:13
Интеллект

В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик
31 января 2020
20:42
Интеллект

Избран новый президент Казахстанской федерации шахмат
31 января 2020
18:11
Интеллект

Продолжают поддерживать спорт. Новые онлайн-игры LotoQ представил оператор лотереи "Сәтті Жұлдыз"
18 января 2020
19:08
Интеллект

Определились чемпионы Казахстана по шахматам до 18 лет
6 января 2020
18:56
Интеллект

Призовой фонд чемпионата Казахстана по шахматам среди участников до 18 лет составил два миллиона тенге
2 января 2020
14:16
Интеллект

Казахстанская шахматистка Абдумалик сохранила лидерство в мировом рейтинге среди девушек
21 декабря 2019
17:26
Интеллект

Казахстанские шахматисты завоевали "золото" на Сурдлимпийских играх
20 декабря 2019
16:45
Интеллект

Гулисхан Нахбаева стала второй на Кубке Казахстана по шахматам
3 декабря 2019
19:20
Интеллект

Digital-турнир по шахматам среди СМИ прошел в Казахстане
17 ноября 2019
15:44
Интеллект

Жансая Абдумалик заняла второе место на клубном чемпионате Европы
23 октября 2019
18:48
Интеллект

Динара Садуакасова установила новый рекорд в казахстанских шахматах
27 сентября 2019
17:54
Интеллект

Казахстанец взял "золото" на Кубке Владимира Дворковича в Актобе
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика