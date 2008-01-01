Ушел из жизни экс-футболист КПЛ и тренер Александр Шатских

На 47-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный в прошлом футболист Александр Шатских, сообщает KazFootball.kz.

Воспитанник талдыкорганского футбол в бытность футболистом выступал за "Жетысу", новосибирский "Чкаловец", "Кайрат"-ЦСКА, "Есиль-Богатырь", "Мегаспорт", столичные "Женис" и "Локомотив". В премьер-лиге Казахстана сыграл 272 матча, забил 96 мячей.

В качестве тренера работал в "Локомотиве", "Жетысу", "Кайрате". Был главным тренером "Кайрат А". В прошлом сезоне работал в "Таразе". Также трудился в техническом центре КФФ.

Редакция Vesti.kz выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.