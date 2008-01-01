"Мо, не забывай, что ты лучший". Моуринью поделился воспоминаниями о Марадоне

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, передает "Чемпионат". Звезда футбола ушел из жизни 25 ноября из-за остановки сердца.

"Есть Марадона и есть Диего. О Марадоне мне не нужно говорить, потому что его знает весь мир, и никто его не забудет. Диего - другой. Люди, которые являлись его большими друзьями - привилегированные. Я могу сказать, что он был моим хорошим другом, я общался с ним по телефону, и мы, конечно, встречались несколько раз.

У него было большое, большое сердце. Я скучаю по нему, потому что его футбол мы можем найти в Google каждый раз, когда скучаем по нему. Но мы не сможем там найти Диего.

Сегодня я провел день, рассказывая парням о нем и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по звонкам, которые всегда поступали после поражений, а не после побед.

Он знал, что после побед мне не нужны телефонные звонки, а в трудные минуты он всегда был рядом и всегда говорил после поражений: "Мо, не забывай, что ты лучший". У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего", - рассказал Моуринью в интервью Goal.

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