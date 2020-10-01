Дом Криштиану Роналду обворовали. Ни за что не угадаете, что у него украли

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал жертвой ограбления, передает dnoticias.pt.

Неизвестный проник в дом звезды футбола на острове Мадейра в Португалии, когда тот в составе своей национальной команды играл против сборной Испании. Сделал это преступник, когда один из работников особняка открыл гараж.

Наверняка украсть в доме Роналду, одного из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, можно было много чего. Но грабитель же прихватил подписанную футболку "Ювентуса", которая оценивается в 200 евро, и еще несколько вещей.

При этом он попал на камеры. У полиции уже есть подозреваемый.

Фото: dnoticias.pt©