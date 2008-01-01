Задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего боксера в Шахтинске

Спортсмен умер от ножевого ранения.

Фото: liter.kz
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Сегодня 10:10
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 24-летнего боксера, который умер в результате конфликта за вокзалом в городе Шахтинске, передает Liter.kz.

Инцидент произошел в ночь на 20 августа. Парня по имени Иван госпитализировали в Центральную городскую больницу с ножевым ранением. Однако врачи не смогли его спасти.

По данным пресс-службы Департамента полиции Карагандинской области, задержан 20-летний житель Шахтинска. По какой причине произошел между ними конфликт и зачем он брал с собой на встречу нож, не разглашается в интересах следствия.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 20-летний житель Шахтинска. Он дал признательные показания. Ведется расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство", - сообщили в пресс-службе.
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Сегодня 10:10
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