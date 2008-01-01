Футболиста сборной Беларуси арестовали на фоне протестов против Лукашенко

Футболист сборной Беларуси и БАТЭ Антон Сорока
арестован на семь суток, сообщает Tribuna.com
со ссылкой на решение суда общей юрисдикции страны.
Форварда задержали 11 августа. На счету 28-летнего Сороки семь голов в 15 матчах за сборную.
Ранее был задержан хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов
, позднее он был отпущен. По данным "Прессбола", игрока избили сотрудники правоохранительных органов во время протестов в Молодечно.
С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста. Митингующие не согласны с результатами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко
, занимающий пост с 1994 года.
Протесты жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным МВД, один человек погиб.