Футболиста сборной Беларуси арестовали на фоне протестов против Лукашенко

До этого сотрудники правоохранительных органов избили хоккеиста.

Антон Сарока. Фото: ФК БАТЭ©
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Сегодня 22:23
Футболист сборной Беларуси и БАТЭ Антон Сорока арестован на семь суток, сообщает Tribuna.com со ссылкой на решение суда общей юрисдикции страны. 

Форварда задержали 11 августа. На счету 28-летнего Сороки семь голов в 15 матчах за сборную. 

Ранее был задержан хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов, позднее он был отпущен. По данным "Прессбола", игрока избили сотрудники правоохранительных органов во время протестов в Молодечно.

С 9 августа в Беларуси проходят акции протеста. Митингующие не согласны с результатами президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий пост с 1994 года.

Протесты жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным МВД, один человек погиб.
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Около спорта Происшествия
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Сегодня 22:23
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