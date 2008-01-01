Задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего чемпиона Азии из Казахстана

В Атырау задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего чемпиона Азии по грепплингу Есенбека Сигуатова, сообщает "Мой город".

Напомним, известный спортсмен был застрелен в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы. Об этом стало известно накануне, 11 августа. Сигуатов скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 9 августа в 03:10 по местному времени. Подозреваемый в совершении преступления водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы.

"По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - отметили в ДП Атырауской области.