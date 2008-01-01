Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП борцов после аварии с тремя погибшими

Санитарная авиация доставит борца Шынгысхана Мухаметкалиева, пострадавшего в автомобильной аварии, в Тараз. Об этом Tengrinews.kz сообщили в Кордайской центральной районной больнице.

"Нурдаулета Зауытбека я перевела в хирургию, оттуда родственники забрали в Алматы. У него были улучшения.

Шынгысхан Мухаметкалиев еще находится у нас. Состояние остается тяжелым, но динамика небольшая положительная есть. Нам удалось его снять с аппарата (ИВЛ), уже дышит самостоятельно. Он остается в коме, но кома при поступлении была глубокая, сейчас - в легкой степени. Сегодня мы вызываем санавиацию, чтобы перевести его на более высокий уровень (лечения) в Тараз", - сказала заведующая реанимационным отделением Кордайской больницы Марина Чаяхметова.

Напомним, 3 августа произошло ДТП. Группа из пяти борцов попала в аварию на трассе в Жамбылской области. На месте скончались борцы вольного стиля Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота.

4 августа ушел из жизни Ильяс Жумай, являвшийся мастером спорта международного класса. В разные годы выигрывал чемпионат Казахстана до 23 лет, становился призером чемпионата Азии среди молодежи и других международных турниров.

5 августа сообщалось, что пострадавшие Нурдаулет Зауытбек и Шынгысхан Мухаметкалиев продолжают бороться за жизнь. Состояние Нурдаулета Зауытбека оценивалось как среднее, стабильное. Он получил множество травм. У Шынгысхана Мухаметкалиева был церебральный отек мозга. Его состояние было крайне тяжелым, ему сделали операцию.