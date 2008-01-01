Выживший в аварии с тремя погибшими борец впал в кому

Один из выживших в страшной аварии борцов сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Жамбылской области.

Напомним, казахстанские борцы Жанбота Байбазар и Жаксыбек Карабалаев скончались на месте. Спустя сутки на больничной койке умер Ильяс Жумай. Двое других - Нурдаулет Зауытбек и Шынгысхан Мухаметкалиев - продолжают бороться за жизнь. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

"В больницу Кордая поступило двое пациентов 1998 и 1999 годов рождения. У молодого человека 1999 года рождения, Мухаметкалиева, был церебральный отек мозга. Его состояние на сегодняшний день крайне тяжелое. Вчера ему сделали операцию. Сейчас он в коме, вызвали санавиацию.

У второго пациента состояние среднее, стабильное. Он также получил множество травм", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения области Толкын Омирбекова.

Ранее Департамент полиции Жамбылской области сообщил, что по факту аварии началось расследование.