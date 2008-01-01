Появилась информация о состоянии оказавшихся в больнице казахстанских борцов после аварии с тремя погибшими

ДТП случилось в Жамбылской области.

Фото: Tengrinews.kz.Турар Казангапов©
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Сегодня 18:46
В Управлении здравоохранения рассказали о состоянии борцов вольного стиля Шынгысхана Мухаметкалиева и Нурдаулета Зауытбека, которые были доставлены в больницу после аварии, передает корреспондент Vesti.kz

ДТП случилось утром 3 августа. В результате аварии на месте погибли борцы Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота, а Мухаметкалиев и Нурдаулет вместе с призером чемпионата Азии среди молодежи Ильясом Жумаем были госпитализированы. Позднее Жумай скончался в центральной больнице Кордайского района. 

Состояние Зауытбека оценивается как стабильно тяжелое, а Мухаметкалиева - как крайне тяжелое. Другие подробности не озвучиваются. 

Ранее Департамент полиции Жамбылской области сообщил, что по факту аварии началось расследование. 
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Около спорта Происшествия
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Сегодня 18:46
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