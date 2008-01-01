Появилась информация о состоянии оказавшихся в больнице казахстанских борцов после аварии с тремя погибшими

В Управлении здравоохранения рассказали о состоянии борцов вольного стиля Шынгысхана Мухаметкалиева
и Нурдаулета Зауытбека,
которые были доставлены в больницу после аварии, передает корреспондент Vesti.kz
.
ДТП случилось утром 3 августа. В результате аварии на месте погибли
борцы Жаксыбек Карабалаев
и Байбазар Жанбота
, а Мухаметкалиев и Нурдаулет вместе с призером чемпионата Азии среди молодежи Ильясом Жумаем
были госпитализированы. Позднее Жумай скончался в центральной больнице Кордайского района.
Состояние Зауытбека оценивается как стабильно тяжелое, а Мухаметкалиева - как крайне тяжелое. Другие подробности не озвучиваются.
Ранее Департамент полиции Жамбылской области сообщил
, что по факту аварии началось расследование.