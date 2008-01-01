В полиции сообщили подробности смертельной аварии с участием трех казахстанских борцов

В Департаменте полиции Жамбылской области рассказали подробности аварии, унесшей жизни трех борцов вольного стиля, передает корреспондент Vesti.kz.



ДТП случилось 3 августа примерно в 06:40 утра на 193-м километре автотрассы "Западная Европа - Западный Китай". Двигаясь по направлению в Тараз, 21-летний водитель из Алматы не справился с управлением - автомобиль Mazda 323 опрокинулся на правую обочину дороги.



В результате ДТП на месте умерли борцы Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота. Еще трое мужчин, среди которых два борца, были госпитализированы - призер чемпионата Азии среди молодежи Ильяс Жумай скончался в центральной больнице Кордайского района.



"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК. Назначены судебно-медицинская и экспертиза исследования технического состояния транспортного средства", - говорится в заявлении ДП.



