В полиции сообщили подробности смертельной аварии с участием трех казахстанских борцов

ДТП случилось утром.

Коллаж: Vesti.kz©
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Сегодня 15:36

В Департаменте полиции Жамбылской области рассказали подробности аварии, унесшей жизни трех борцов вольного стиля, передает корреспондент Vesti.kz

ДТП случилось 3 августа примерно в 06:40 утра на 193-м километре автотрассы "Западная Европа - Западный Китай". Двигаясь по направлению в Тараз, 21-летний водитель из Алматы не справился с управлением - автомобиль Mazda 323 опрокинулся на правую обочину дороги. 

В результате ДТП на месте умерли борцы Жаксыбек Карабалаев и Байбазар Жанбота. Еще трое мужчин, среди которых два борца, были госпитализированы  - призер чемпионата Азии среди молодежи Ильяс Жумай скончался в центральной больнице Кордайского района. 

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 4  Уголовного кодекса РК. Назначены судебно-медицинская и экспертиза  исследования технического состояния транспортного средства", - говорится в заявлении ДП. 

Метки:
ДТП Утраты вольная борьба
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Сегодня 15:36
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