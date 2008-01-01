Драка с участием боксера и чемпионки мира по кикбоксингу закончилась смертью

По данным свидетелей, погибший заступился за инвалида.

Фото: sm-news.ru©
Новости спорта Около спорта Происшествия
0
Сегодня 00:13
В российском Барнауле мужчина погиб в результате уличной драки с боксером Михаилом Старцевым и чемпионкой мира по кикбоксингу Лилией Ворогушиной, сообщает телеграм-канал Mash

Инцидент случился в ночь с 27 на 28 июля, а погибшим оказался 40-летний житель города Павел Рохлов. По данным некоторых свидетелей, он заступился за инвалида с тростью, к которому приставали Старцев и Ворогушина. В ходе конфликта Рохлов ударил кикбоксершу, но получил мощный ответ в лицо от боксера и ударился головой об асфальт, в результате чего и скончался. 

Бывшая жена Старцева утверждает, что никакого инвалида не было, а Рохлов сам напал на Ворогушину. 

Следственный комитет России уже сообщил о задержании Старцева, которому грозит до 15 лет тюрьмы. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. В качестве свидетеля к делу привлекут Ворогушину, которую не стали задерживать.

38-летний Старцев выступал на российских соревнованиях по боксу, а Ворогушина становилась чемпионкой мира в 2003 и 2006 годах, она мастер спорта международного класса. 

Жена Рохлова сообщила, что свидетелями драки были несколько человек, но они не пришли на помощь ее мужу. У погибшего остались трое детей. Похороны состоятся 29 июля. 
Метки:
Бокс Утраты Россия
Около спорта Происшествия
0
Сегодня 00:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»