Роман Старченко обратился к сборной Казахстана и к болельщикам после ЧМ-2023 по хоккею

Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
Вчера 23:39
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко опубликовал пост в соцсетях после выступления команды на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана сохранила прописку в элитном дивизионе, заняв шестое место в своей группе.

"Ребята всем спасибо за чемп, рад был с вами играть и горжусь вами вы просто красавцы. Всем болельщикам огромное спасибо за вашу поддержку!!!", - написал Старченко в своем Instagram.

Старченко провел на турнире семь матчей, в которых набрал пять очков (1+4).

Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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