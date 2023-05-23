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Роман Старченко обратился к сборной Казахстана и к болельщикам после ЧМ-2023 по хоккею

Роман Старченко обратился к сборной Казахстана и к болельщикам после ЧМ-2023 по хоккею
©instagram.com/kazakhstanhockey/

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко опубликовал пост в соцсетях после выступления команды на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сборная Казахстана сохранила прописку в элитном дивизионе, заняв шестое место в своей группе.

"Ребята всем спасибо за чемп, рад был с вами играть и горжусь вами вы просто красавцы. Всем болельщикам огромное спасибо за вашу поддержку!!!", - написал Старченко в своем Instagram.

Старченко провел на турнире семь матчей, в которых набрал пять очков (1+4).

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Метки:
ЧМ-2023 по хоккею Хоккей Сборная РК по хоккею

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