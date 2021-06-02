Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возможность продолжения карьеры в столичном "Барысе" после уверенной игры на чемпионате мира.

Казахстанцы финишировали в групповом раунде с десятью очками и до последнего игрового дня сохраняли шансы на попадание в топ-4 и продолжение борьбы в четвертьфинале турнира. Значительную роль сыграл Бояркин.

- Я ни сделал ничего особенного. Выходил как на обычную игру. Старался не переживать. Все вроде более-менее получилось, - считает один из героев мирового турнира.

- Хотелось бы попробовать себя на новом уровне? Все-таки КХЛ уровнем повыше и ближе к чемпионату мира.

- Конечно, мы работаем для того, чтобы играть выше. Чем выше ты играешь, тем интереснее. Класс совсем другой.

- С менеджментом сборной или Михайлисом советовался про "Барыс"?

- Нет еще. Потом все узнаете.

- Но попробовать хотелось бы?

- Конечно. После чемпионата Казахстана хотелось бы поиграть в КХЛ. К этому стремишься всю жизнь. Буду раз, если выпадет хороший шанс.

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Напомним, что хоккеисты сборной Казахстана вернулись в Нур-Султан после чемпионата мира в Риге. Ранее были названы лучшие игроки национальной сборной на историческом мировом турнире.

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