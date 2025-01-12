Казахстан сотворил невероятный камбэк со счета 0:2 на Универсиаде

Студенческая сборная Казахстана по хоккею разгромно выиграла первый матч на Универсиаде - 2025 в Турине (Италия), сообщают Vesti.kz.

Матч группы A против Швеции завершился со счетом 9:2 в пользу представителей нашей страны.

Примечательно, что шведы по ходе встречи вели со счетом 2:0 после шайб Нанитамо Мейера (6 минута) и Фолке Линдфорса (13).

В конце первого периода, казахстанцы в течение 21 секунды забросили две шайбы. Отличились Андрей Буяльский и Николай Шульга.

Во втором периоде, сборная Казахстана забросила еще три шайбы. На 29 минуте отличился Шульга и дважды Даниил Цыбин (32, 37).

В заключительном периоде, Казахстан организовал еще четыре шайбы, которые забросили Максим Мусоров (49), Адиль Бейсембаев (52), Денис Чапоров (58) и Буяльский (60).

Отметим, что 14 января сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей. Также, в группе с Казахстаном помимо Швеции, выступают команды Канады и Чехии.