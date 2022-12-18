Хоккеист сборной Казахстана по хоккею прокомментировал разгром от команды России

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Сегодня 18:13
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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин подвел итоги матча против России (2:6) на Кубке Первого канала, сообщает Belarushockey.com.

Сборная Казахстана помимо России, также уступила Беларуси - 1:4.

- Сборная Казахстана провела два матча на Кубке Первого канала, с кем все-таки интереснее и тяжелее было играть?

- Обе команды: и сборная Беларуси, и сборная России - хорошие. Я думаю, что тяжелее всего было играть со сборной России, потому что они как-то посвежее сегодня выглядели, постоянно старались атаковать нас.

Тяжело было из под прессинга выходить, но когда получались какие-то контратаки, старались по максимуму доводить шайбу до ворот. Вышло только две забить, но ничего страшного - хороший опыт.

- Что сказал вам после второго периода главный тренер, учитывая, что проигрывали 1:5 и отыграться было уже сложнee?

- Он - белорус и тоже понимал, что это так. Он сказал, что давайте период хоть выиграем.

- Но не получилось?

- Да. Чуть-чуть не вышло, вничью сыграли (смеется).

- Вчера со стороны наблюдали за турниром "3×3", где ваша команда стала второй. Интересно было?

- Да. Очень интересный формат. Только, мне кажется, площадка очень большая. Если будет меньше, то тогда будет намного интереснее.

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Метки:
Акользин Павел Сборная РК по хоккею

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