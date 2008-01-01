В ИИХФ выступили против проведения в Беларуси ЧМ-2021 по хоккею с участием сборной Казахстана

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола выступил против проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Минске, передает "Чемпионат". Ранее в СМИ появилась информация, что новой страной-хозяйкой турнира может стать Россия.

"Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Считаю, матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет", - высказался Куммола.

Напомним, что на ЧМ-2021 в топ-дивизионе сыграет сборная Казахстана, которая завоевала путевку по итогам турнира в 2019 году. А в 2020-м чемпионат мира был отменен из-за коронавируса.