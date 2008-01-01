Отменен молодежный ЧМ по хоккею за путевку в элитный дивизион с участием сборной Казахстана

Решение принято из-за коронавируса.

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила молодежный чемпионат мира в дивизионе IA и другие турниры низшего дивизиона в категории до 20 лет.



Молодежный ЧМ в дивизионе IA должен был пройти с 13 по 19 декабря в датском Херсхольме. За единственную путевку в элиту должны были побороться сборные Казахстана, Беларуси, Дании, Латвии, Норвегии и Венгрии.



В заявлении говорится, что решение принято на основании рекомендаций экспертной группы IIHF по коронавирусу.



"Требовать от хозяев турниров низших дивизионов организовать "пузырь" для проведения соревнований непрактично, поскольку большинство из них финансово ограничено из-за пандемии коронавируса, - заявил президент IIHF Рене Фазель. - У IIHF нет необходимых ресурсов для обеспечения безопасности при организации турниров с учетом минимальных рисков для здоровья и предотвращения распространения коронавируса. Отмена соревнований позволит федерациям-организаторам сэкономить деньги, которые должны были быть потрачены на проведение турниров. Эта экономия поможет организаторам сосредоточиться на внутренних первенствах в сезоне-2020/21 и вернуться в международный хоккей в следующем сезоне".