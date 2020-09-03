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Беларусь захотели лишить ЧМ по хоккею с участием сборной Казахстана

Турнир должен пройти в мае 2021-го.

Беларусь захотели лишить ЧМ по хоккею с участием сборной Казахстана
Сборная Казахстана по хоккею. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Латвия попросила Международную федерацию хоккея (IIHF) лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира в 2021 году с участием сборной Казахстана. Об этом сообщает Sport24.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о ведении переговоров с представителями IIHF. Руководство страны хочет добиться переноса матчей чемпионата из белорусской столицы в другое место. Причина - митинги, проходящие в Беларуси после выборов президента.

"Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея о переносе чемпионата из белорусской столицы в другое место. Давайте попросим IIHF найти другую страну вместо Беларуси. Если федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может решить, что Латвия не будет принимать матчи хоккейного чемпионата мира в 2021 году. На данный момент сложно представить, как мы сможем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси", - сказал Кариньш.

13 августа латвийские власти заявили об отказе принимать матчи ЧМ по хоккею совместно с Беларусью. Первоначально планировалось, что турнир пройдет в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Спустя две недели белорусская сторона объявила о готовности провести турнир самостоятельно.

Сборная Казахстана сыграет в Риге, где в рамках группы B ее соперниками будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии. В группе А в Минске сыграют Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

 

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Метки:
ЧМ-2020 по хоккею Сборная РК по хоккею Беларусь Хоккей

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