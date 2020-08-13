В IIHF обеспокоились проведением в Беларуси ЧМ по хоккею с участием сборной Казахстана

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола поднял вопрос о месте проведения чемпионата мира 2021 года на фоне политических протестов в Беларуси. Об этом сообщает "Прессбол
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На заседании IIHF, прошедшем 11 августа, функционер рассказал о политической и эпидемиологической ситуации в Беларуси. После его доклада глава организации Рене Фазель заявил, что нужно изучить ситуацию и подождать две недели, прежде чем принимать какое-то решение.
Также Куммола рассказал, что его взгляды не совсем сошлись с позицией представителя Беларуси, который утверждал, что не стоит смешивать политику со спортом. Чиновник не уверен, что политическая ситуация и отношение к коронавирусу в Беларуси в итоге приведут к тому, что у Минска заберут право проведения чемпионата мира, так как в стране в развитие хоккея вложено много денег.
В Беларуси уже несколько дней продолжаются гражданские протесты после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко.
Турнир, который должен пройти в Минске и Риге, стартует 21 мая 2021 года, финал - 6 июня. Сборная Казахстана попала в группу с командами Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Италии. Группу А составили сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
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