"Для меня всегда огромная честь представлять Казахстан". Антропов вспомнил легендарную победу над Канадой

Бывший капитан и форвард сборной Казахстана Николай Антропов вспомнил победу над Канадой на молодежном чемпионате мира-1998. Его слова передает "Шайба.kz".



Эта игра завершилась со счетом 6:3. У Казахстана, который по ходу встречи вел 4:0, хет-трик оформил Андрей Трощинский, а по разу забили Сергей Александров, Антон Комиссаров и Вадим Рифель. В активе Антропова же в той игре было три результативные передачи.



- Перед тем, как попасть на драфт НХЛ, вы сыграли за молодежную сборную Казахстана. Ведь именно там вас заметили скауты?



- До 14-15 лет понятия не имел, что такое НХЛ, кто такие скауты и чем они занимаются. Пределом моих мечтаний было выступление за "Торпедо". Уже в 16 лет меня начали подключать к играм первой команды. Про НХЛ узнал по телевизору из коротких 30-секундных нарезок с лучшими голами и сэйвами. Даже в самых дерзких желаниях не мог представить, что однажды окажусь там, особенно в таком легендарном и именитом клубе, как "Торонто Мэйпл Лифс".



Да, полагаю, заметили меня именно на одном из международных турниров. Перед драфтом сыграл за молодежную сборную Казахстана, где был на три года младше всех, а затем за юниорскую. Видимо, тогда и попал на карандаш к скаутам. Потом один из них прилетел в Усть-Каменогорск. Помню, рейс из Москвы был раз в неделю. То есть если вы прилетаете к нам, допустим, посмотреть что-нибудь, то застреваете аж на целую неделю, а в городе делать вообще было нечего.







- Где проходил тот турнир, на котором вас заметили?



- Сначала сыграл на молодежном чемпионате мира в группе B, проходившем в Киеве. Мы заняли первое место и пробились в элитный дивизион. На следующий год поехали в Финляндию. В Хямеэнлинне обыграли Канаду со счетом 6:3. В итоговой турнирной таблице оказались выше них. И это было как раз в том самом сезоне перед драфтом.



- Смотрю статистику - в семи матчах у вас шесть результативных передач.



- Да, верно.



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- Затем сыграли на юниорском чемпионате Европы, где набрали 54 (23+31) очка в пяти встречах. Это вообще как?



- Да не обращайте внимание на эти цифры (смеётся).



- Просто невообразимо.



- В одном матче набрал 25 очков или около того. Давайте расскажу предысторию. Дело в том, что изначально юниорская сборная Казахстана играла в регионе Азия и Океания, где были Китай, Южная Корея и Япония. Но поездки в эти страны обходились в круглую сумму. Потом наша федерация попросила IIHF перевести Казахстан в европейский регион. Мы как раз сыграли на последнем чемпионате Европы среди юниоров, после чего этот турнир был ликвидирован. Нас отправили в самый низ, то есть в группу D. Там мы играли против таких стран, как Исландия, Люксембург, Испания, Бельгия. Знали, что там играют в хоккей? (смеется).







- Каково играть в самом низшем дивизионе, а затем обыграть Канаду?



- Для меня всегда огромная честь представлять Казахстан, свою страну, причем без разницы, на каком уровне. И вот что интересно. У сборной Канады собраны лучшие из лучших со всей страны, все звезды. У нас - команда одной раздевалки. Все ребята из одного города, из Усть-Каменогорска.



- И одной раздевалкой обыграли Канаду?



- Да, это было эпично! Не знаю, что перед матчем съел наш вратарь (Роман Кривомазов), но он ловил все, что летело в его сторону, отразив под 70 бросков. Представляете, мы за всю игру всего восемь раз вышли из своей зоны, и в 6 случаях забросили шайбы.



- Вы шутите? Всего восемь раз вышли из зоны?



- Ладно, может, не может, но раз 10-12 от силы, не более того. Когда в Канаде рассказываю, как мы их обыграли на молодежном ЧМ, со мной перестают разговаривать (смеется). Это один из самых памятных матчей в моей карьере. Часто прокручиваю его в голове. Помню все в мельчайших деталях, все броски, все атаки. Незабываемо.







Фрагмент комикса известного журнала Sportsnet о матче Канада - Казахстан



- Обыграть канадцев, которые всегда претендуют на золотые медали - бесценно. Потому что хоккей для Канады - это как национальная гордость.



- Так и есть. Ничего ниже первого места они даже не рассматривают.



- И тут они проигрывают Казахстану. После этого поражения все начали задумываться: что не так с канадским хоккеем и почему не работает программа развития игроков? Вы были частью этой истории, но с другой стороны.



- Помню, после матча подошли к канадцам и хотели обменяться майками, но они были настолько злы, что просто в бешенстве ушли в раздевалку. Вы бы слышали, какой крик там стоял! (смеется) На следующий год мы играли в Виннипеге. Я уже был задрафтован, прошел тренировочный лагерь в "Торонто Мэйпл Лифс". Знал, как примерно устроена кухня канадского хоккея.



Приехал на молодежный ЧМ из московского "Динамо", самым последним, за пару дней до начала. Открываю расписание, а там стоит матч Канада - Казахстан. Они уже готовились к реваншу.



В день игры канадцы пришли на нашу раскатку, которая была в 9 утра. Подъезжаю к бортам за воротами и вижу, как они начинают агрессивно бить шайбами по стеклу. Подошёл к ребятам и говорю: "Парни, готовьтесь, они будут мстить по полной программе". Даже не в том плане, что забросят много шайб, они были готовы размазать нас по льду. В итоге мы проиграли со счетом 2:12. Но тем не менее остались в группе сильнейших, а это для нас было сродни золотым медалям.



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Отметим, что 1999 по 2013 год Антропов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Торонто", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Атланту" и "Виннипег". В 788 матчах он набрал 465 (193+272) очков, став самым успешным казахстанцем в истории лиги.



За "Барыс" Антропов провел три сезона в период с 2012 по 2015 год. В 118 матчах КХЛ он набрал 69 (19+50) очков. За сборную Казахстана форвард выступал на Олимпиаде-2006 и чемпионате мира-2014.



Сейчас 40-летний Антропов работает в системе "Торонто". Ранее он заявлял о готовности помочь "Барысу".