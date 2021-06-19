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В казахстанском лиге изменили ценность победы в матче

В казахстанском лиге изменили ценность победы в матче
Фото: ХК "Сарыарка"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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В казахстанской хоккейной лиге изменят подсчет очков - Pro Ligasy переходит на двухочковую систему, сообщает пресс-служба КФХ.

"С сезона 2021-22 годов начисление баллов за игру в регулярном чемпионате с участием команд Pro Ligasy (Кубок Казахстана и чемпионат РК) будет проходить по двухочковой системе.

Ранее за победу в основное время команде начислялись три очка, за победу в овертайме или серии послематчевых бросков – два, за поражение в овертайме или серии послематчевых бросков – одно. За поражение в основное время баллы не начислялись.

Теперь же за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде будет прибавляться два очка," - говорится в сообщении.

"Сарыарка" стала чемпионом Казахстана

Добавим, что действующим чемпионом страны является карагандинская "Сарыарка", которая в финальной серии переиграла "Арлан" из Кокшетау.

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Метки:
Чемпионат Казахстана по хоккею Сарыарка Арлан ХК

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