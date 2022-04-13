“Отдадим последнее ради победы”: ХК “Сарыарка” о финале чемпионата Казахстана по хоккею

Приближается финал чемпионата Казахстана по хоккею, где встретятся действующий чемпион страны ХК "Сарыарка" и претендент на титул кокшетауский ХК "Арлан". Поддерживает карагандинскую команду главный партнер - онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch.

Напоминаем, ранее "орлы" из Караганды стали победителями регулярного сезона чемпионата Казахстана и взяли серебро в суперфинале Континентального Кубка IIHF. Отличились и отдельные игроки команды - 29-летний Сергей Барбашев получил титул лучшего нападающего.

Вернувшись в родную страну, команда уверенно лидировала в плей-офф, а 11 апреля гарантировала себе место в финале в матче против "Номада". Игра получилась захватывающей и завершилась только в овертайме метким ударом Степана Грымзина на 71-й минуте. Сейчас команда активно восстанавливается и готовится к финалу. Главный тренер ХК "Сарыарка" Петерис Скудра рассказал, как проходит подготовка:

"Настрой, как и всегда, боевой. У нас было пару дней, чтобы восстановиться и подлечиться. А сейчас активно готовимся к финалу. В первую очередь подтягиваем ребят по физике, хотим выйти на лед в наилучшей форме".

Вторым финалистом стал ХК "Арлан". В матче 11 апреля кокшетауский клуб вырвал победу у ХК "Бейбарыс" с окончательным счетом 2:1. Карагандинцы с нетерпением ждали результатов, чтобы узнать, к какому сопернику готовиться в финале. По словам Скудра:

"Арлан" - команда опытная и легко победу не отдаст. От нас потребуется максимальная самоотдача и концентрация на каждом микроэлементе игры".

Серия финальных матчей начнется 16 апреля. Одним из самых важных факторов успеха ХК "Сарыарка" считает поддержку своих преданных болельщиков, а также поддержку партнера команды, онлайн-букмекера №1 в Казахстане Parimatch. Скудра не упустил случая выразить благодарность фанатам хоккейного клуба в предвкушении нового титула:

"Дорогие болельщики, огромное спасибо вам за эмоции и силы, которые вы дарите нам своей поддержкой. Каждый из нас отдаст последнее ради победы, но без вас все это не имеет смысла. Всех приглашаем, всех ждем!"

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