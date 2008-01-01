Появились подробности о состоянии хоккеиста, потерявшего сознание во время матча чемпионата Казахстана

Здоровью защитника Александра Долгушева из ХК "Алматы", который потерял сознание во время матча чемпионата Казахстана по хоккею, ничего не угрожает. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, накануне во время матча "Горняк" - "Алматы" спортсмен потерял сознание на льду, ему потребовалась срочная госпитализация.

На данный момент здоровью Долгушева ничего не угрожает. В ближайшее время он пройдет углубленное медицинское обследование, после которого будет поставлен диагноз.

"К сожалению, в профессиональном спорте бывают такие моменты. Благодаря оперативным и слаженным действиям медицинской команды "Горняка", а также бригады скорой помощи, дежурившей на матче, ничего страшного, к счастью, не произошло.

Как нам сообщили, Александр пришел в себя, но ему понадобится полное обследование, чтобы понять причину произошедшего. Сейчас мы постоянно на связи с представителями "Алматы", будем и дальше следить за развитием ситуации. Как я уже говорил раньше, у нас на первом плане всегда стоит здоровье спортсменов. Желаем Александру скорейшего выздоровления и возвращения в строй", - прокомментировал исполнительный директор Казахстанской федерации хоккея Андрей Сачук.