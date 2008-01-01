Казахстанский клуб расторг контракт с защитником с опытом игры в КХЛ и выбрал нового тренера

Специалист - воспитанник усть-каменогорского хоккея.

Дмитрий Мегалинский. Фото: ХК "Северсталь"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 18:59

В составе кокшетауского "Арлана" произошли некоторые изменения, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Отмечается, что команду покинул российский защитник Дмитрий Мегалинский. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мегалинский - воспитанник пермской школы хоккея. В свое время в КХЛ провел 459 матчей, в которых набрал 114 очков по системе "гол+пас" (33+81).

Также из тренерского штаба "Арлана" ушел россиянин Рустем Нефедов, место второго тренера занял воспитанник усть-каменогорского хоккея Андрей Залипятских.

Отметим, что в текущем чемпионате Казахстана кокшетаусцы идут на девятом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Метки:
Арлан ХК Хоккей Чемпионат Казахстана по хоккею
Хоккей Казахстан (Хоккей)
0
Сегодня 18:59
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