Казахстанский клуб расторг контракт с защитником с опытом игры в КХЛ и выбрал нового тренера

В составе кокшетауского "Арлана" произошли некоторые изменения, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.



Отмечается, что команду покинул российский защитник Дмитрий Мегалинский. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мегалинский - воспитанник пермской школы хоккея. В свое время в КХЛ провел 459 матчей, в которых набрал 114 очков по системе "гол+пас" (33+81).



Также из тренерского штаба "Арлана" ушел россиянин Рустем Нефедов, место второго тренера занял воспитанник усть-каменогорского хоккея Андрей Залипятских.



Отметим, что в текущем чемпионате Казахстана кокшетаусцы идут на девятом месте. Более подробно с турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.