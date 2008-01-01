Казахстанский нападающий после ухода из "Барыса" нашел новый клуб

Воспитанник усть-каменогорского хоккея Степан Рифель продолжит карьеру в родном "Торпедо".

18-летний форвард подписал двухсторонний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Этот сезон Рифель начинал в составе "Снежных Барсов" и провел три матча в чемпионате Казахстана. Накануне стороны расторгли соглашение.

В прошлом сезоне нападающий сыграл за "Снежных Барсов" 36 матчей в МХЛ, заработав три (1+2) балла. С 2016 года Рифель выступал в системе "Барыса" ("Барыс-2002", "Барыс-Жас", "Снежные Барсы").