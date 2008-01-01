"Сарыарка" решила омолодить состав и рассталась с Жайлауовым

ХК "Сарыарка" по обоюдному согласию сторон расторгла контракты сразу с тремя хоккеистами, в числе которых оказался главная звезда команды в этом сезоне, многолетний лидер сборной Казахстана и экс-форвард "Барыса" Талгат Жайлауов, передают Vesti.kz.

Помимо 35-летнего хоккеиста команду покидают Айрат Зиазов и Владислав Кулиев. Как говорится в заявлении на сайте карагандинского клуба, там решили пойти на омоложение состава.

"Клубом было принято решение пойти в полной мере на омоложение двух команд. С ХК "Темиртау" этот процесс уже реализовывается, а с ХК "Сарыарка" процесс запущен. Мы хотим видеть молодых и мотивированных игроков для дальнейшего их развития и развития клуба.

Хочется добавить, для них это уникальная возможность составить костяк команды для участия в будущем в чемпионате ВХЛ, именно для этого было выбрано такое направление. Выражаем огромную благодарность ребятам за совместную работу. Желаем успехов и развития в дальнейшей карьере!" - цитирует сайт "Сарыарки" директора клуба Павла Житкова.

Напомним, о переходе Жайлауова "Сарыарка", которая в этом сезоне выступает в чемпионате Казахстана, объявила 8 июня. Форвард оставался без команды с 30 апреля, когда завершился его контракт с "Барысом", и стал главной звездой не только карагандинского клуба, но и всего турнира.

В прошедшем сезоне Жайлауов сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в октябре 2019 года, а всего в КХЛ провел 11 сезонов и набрал 180 (75+105) очков в 418 играх. По количеству игр за клуб форвард занимает четвертое место в истории.

180 очков за "Барыс" и Матч звезд КХЛ. Чем запомнился Талгат Жайлауов за 11 сезонов