"Барыс" объявил об уходе казахстанского нападающего

Хоккейный клуб "Барыс"
на своем сайте
сообщил о расторжении по соглашению сторон контракта с нападающим Степаном Рифелем
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Отмечается, что спортсмен выступал за молодежные команды из системы "Барыса" с 2016 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл за "Снежных Барсов" 36 матчей в МХЛ, заработал 3 (1+2) балла. В текущем сезоне Рифель провел три матча в чемпионате Казахстана и не отметился набранными баллами.
Добавим, что Рифель привлекался к играм за сборную Казахстана до 18 лет.
В межсезонье "Снежные Барсы" покинули МХЛ.