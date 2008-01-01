Экс-вратарь "Барыса" и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана

Бывший вратарь ХК "Барыс" и сборной Казахстана Алексей Иванов продолжит карьеру в атырауском "Бейбарысе", сообщает "Шайба.kz".

Этим летом хоккеист должен был перейти в кокшетауский "Арлан", однако переход не состоялся из-за смены руководства в клубе.

Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за "Деймунг Киллер Вейлс".

Ранее Иванов защищал цвета словацкого "Попрада", усть-каменогорского "Торпедо", московского "Спартака", ангарского "Ермака" и карагандинской "Сарыарки".

В составе столичного "Барыса" натурализованный вратарь сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.