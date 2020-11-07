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Экс-вратарь "Барыса" и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана

Он выступал на двух чемпионатах мира.

Экс-вратарь "Барыса" и сборной продолжит выступление в чемпионате Казахстана
Алексей Иванов. Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Бывший вратарь ХК "Барыс" и сборной Казахстана Алексей Иванов продолжит карьеру в атырауском "Бейбарысе", сообщает "Шайба.kz".

Этим летом хоккеист должен был перейти в кокшетауский "Арлан", однако переход не состоялся из-за смены руководства в клубе.

Два последних сезона 32-летний воспитанник Омска провел в Южной Корее, где выступал за "Деймунг Киллер Вейлс".

Ранее Иванов защищал цвета словацкого "Попрада", усть-каменогорского "Торпедо", московского "Спартака", ангарского "Ермака" и карагандинской "Сарыарки".

В составе столичного "Барыса" натурализованный вратарь сыграл 11 матчей. Также в его активе выступления на чемпионатах мира в Хельсинки и Минске.

 

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Метки:
Бейбарыс ХК Барыс в КХЛ Чемпионат Казахстана по хоккею Казахстанский хоккей КХЛ Сборная РК по хоккею

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