Хоккеист "молодежки" получил жуткую травму в матче чемпионата Казахстана

Нападающий "Снежных Барсов" и молодежной сборной Диас Гусейнов получил серьезную травму в матче чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло во время игры его команды против "Иртыша", в которой павлодарский клуб одержал победу со счетом 1:0.

19-летний Гусейнов был травмирован в результате столкновения на льду и тут же доставлен в больницу. У хоккеиста диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит операция.

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