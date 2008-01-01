Хоккеист "молодежки" получил жуткую травму в матче чемпионата Казахстана

Он был сразу же госпитализирован.

Диас Гусейнов. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:59

Нападающий "Снежных Барсов" и молодежной сборной Диас Гусейнов получил серьезную травму в матче чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло во время игры его команды против "Иртыша", в которой павлодарский клуб одержал победу со счетом 1:0.

19-летний Гусейнов был травмирован в результате столкновения на льду и тут же доставлен в больницу. У хоккеиста диагностирован перелом большеберцовой кости, ему предстоит операция. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею Снежные Барсы Чемпионат Казахстана по хоккею Травма
Хоккей Казахстан (Хоккей)
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Сегодня 10:59
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