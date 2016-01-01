"Предложения от "Барыса" не было". Жайлауов - о переходе в "Сарыарку", сборной Казахстана и завершении карьеры

"Сарыарки" Нападающий Талгат Жайлауов в интервью Ерлану Кабатаю рассказал о причинах перехода в карагандинский клуб, вспомнил первый чемпионат мира, где играл в одном звене с легендарными братьями Корешковыми, признался, что не знает, чем будет заниматься после завершения игровой карьеры, высказался об особом отношении болельщиков к нему, а также дал совет юным хоккеистам. Его слова приводит " Шайба.kz ".

- Таке, добро пожаловать! Спасибо, что согласились на интервью. Расскажите, как провели карантин?

- Конечно, эти три месяца на карантине были тяжелые. Сидели дома. Где-то поддерживал форму, чтобы подойти к сезону подготовленным. Из-за пандемии отменили все игры, все затянулось. Наверное, бытовых дел было больше, чем спортивных. Занимался семьей, воспитывал детей, был рядом с ними. Во время сезона постоянно в разъездах, мало проводишь времени с родными. На карантине получилось все наверстать. Сейчас вот начались игры. Надеюсь, вторая волна пандемии пройдет мимо нас, а матчи будут продолжаться весь сезон.

- В нынешнем сезоне вы выступаете за "Сарыарку", в прошлом играли за "Номад", до этого - в родном "Торпедо". Из-за пандемии все эти три команды перешли из ВХЛ в чемпионат Казахстана. Как думаете, насколько эффективно данное решение?

- Это была вынужденная мера. Так как границы закрыты, мы не могли играть в российской лиге. Исключение было только для "Барыса", потому что они летают чартером. Им легче пересекать границы. Конечно, большой плюс для нашего местного чемпионата, что "Сарыарка", "Номад" и "Торпедо" играют здесь. Думаю, интерес повысится. Большой минус в том, что пока играем без зрителей. Совсем другая игра, когда на трибунах нет болельщиков. Но мы должны придерживаться санитарно-эпидемиологических норм.

- Матчи между "Сарыаркой" и "Торпедо" всегда носят принципиальный характер. Что думаете о предстоящем дерби?

- В каждом виде спорта есть дерби. Можно сказать, это два топовых клуба, которые бьются за чемпионство.

- Почему выбрали "Сарыарку", а не "Торпедо"? Не было предложений из родного клуба?

- Конечно, "Торпедо" - мой родной клуб. Провел здесь все детство. В Усть-Каменогорске мне открыли путь в большой хоккей. "Сарыарка" всегда была принципиальным соперником, между нами было дерби. Но жизнь такова, что спортсмен переходит в другие клубы, и я не исключение. Так как семья живет в Астане, а Караганда находится ближе всего, то мне было лучше перейти в "Сарыарку". Руководство клуба уделило большое внимание, чтобы переход состоялся. И теперь я буду защищать цвета "Сарыарки". Будем играть за лидирующие позиции. Сезон покажет.

- В прошлом сезоне выступали за "Номад", где главным тренером был Юрий Михайлис. Сейчас он возглавляет "Барыс". После совместной работы не поступало от него предложения?

- Предложения от "Барыса" не было. Да, весь прошлый сезон провели с ним в "Номаде". Он был главным тренером, а я был на лидирующих позициях. Для этого меня и брали. Была задача попасть в плей-офф, но не получилось. Полсезона провалили, а потом тяжело возвращаться в зону плей-офф. Видимо, я со своей задачей не справился. Состав команды с каждым годом омолаживается. Сейчас там очень много молодых. Да и у нас в "Сарыарке" достаточно молодая команда.

- Усть-Каменогорск считается родиной казахстанского хоккея. Здесь выросло много легендарных игроков. Но если сравнивать с Карагандой, то "Сарыарка" уже дважды становилась чемпионом ВХЛ. "Торпедо" один раз доходило до финала, но выиграть кубок все никак не можем. Чего не хватает? Многие говорят, что надо сменить руководство клуба.

- "Сарыарка" - самый титулованный клуб Казахстана за последние 10 лет. Но почему только "Торпедо"? "Барыс" тоже. Столько лет не может дойти до финала. Неправильно говорить, что надо поменять президента клуба. Руководство строит команду. Видимо, в "Сарыарке" принимаются правильные решения и делаются правильные назначения. Это дает результат. Я знаю, что руководитель всегда всей душой переживает за команду, постоянно ее поддерживает. У клуба всегда высокие задачи.

- Может быть, руководство "Торпедо" неправильно комплектует состав? Вместо того, чтобы давать шанс местным молодым игрокам, приглашают россиян.

- Я выступал за "Торпедо" после "Барыса". Тогда у нас была хорошая команда. Дошли до финала Кубка Братины и боролись за чемпионство. Потом все как карточный домик разрушилось.

- Чем запомнился тот сезон 2016-2017 годов, когда дошли до финала?

- Хороший сезон был. Хорошая команда была, возрастная и опытная. Хороший подбор тренерского состава. В принципе, гладко прошли чемпионат, здорово играли в плей-офф. Выбили из сетки сильных соперников. Но в финале что-то пошло не так. Лидеры не повели за собой. Можно сказать, своими руками провалили финал. Пацаны из Балашихи сами не думали, что выиграют со счетом 4:0. Все ожидали, что будет затяжная серия. Мы надеялись взять кубок. Но получилось так, что "Динамо" оказалось сильнее и где-то быстрее.

- Наши болельщики всегда с особым трепетом переживали за вас как за единственного казаха в команде. Чувствовали их поддержку?

- Конечно, чувствовал, особенно когда выступал в "Барысе". Да, один казах, играет постоянно. Где-то получалось, где-то нет. Всегда чувствовал, что народ переживает. Это дает силы, чтобы расти и прогрессировать. Сейчас в "Барысе" такая ситуация у Алихана Асетова.

Но я думаю, что неправильно выделять кого-то по национальности. У нас многонациональная страна. Надо всех любить, уважать и ценить. Все играют и бьются за одну страну. Спасибо болельщикам, что поддерживали меня всю мою карьеру. Где-то любили, где-то ругали, а где-то и роняли. (смеется)

- Не знаю, с чем это связано, но у казахов редко отдают детей на хоккей. Как думаете, в чем причина?

- Сейчас подрастает новое поколение. Кроме Алихана Асетова, есть братья Данияры, Батырлан Муратов и другие. Они как бы хорошо играют. Надо просто дать шанс, чтобы росли, вели за собой "Барыс" и сборную Казахстана. Но у нас еще осталось такое, что легионерам больше доверяют. Их приглашают на лидирующие позиции. Но в "Барысе" не могут пожертвовать одним-двумя сезонами, чтобы массово ввести молодых игроков. Результат нужен всем. Не только "Барысу", но и "Торпедо", и "Сарыарке". Даже если брать другие казахстанские команды, то все усиливаются. У всех большие задачи.

- Рассматриваете в будущем тренерскую карьеру?

- Не знаю, это все будущее. Сейчас хотел бы доиграть, выиграть и помочь молодым. Они должны стремиться на более высокий уровень. А как все сложится потом - не знаю. Буду ли я руководителем или тренером? Жизнь расставит. Я даже не знаю, что будет завтра или сегодня вечером.

- Большую часть своей карьеры играете под 8-м номером. С чем связан такой выбор?

- Я играл под многими номерами. В детстве взял 23-й номер, так как под ним играл наш легендарный Борис Александров. Потом был 14-й, когда переходил в молодежную команду "Торпедо". Просто 23-й тогда был занят. Когда перешел в "Барыс", играл под 11-м номером. Нравился этот номер, но случилась серия травм. Потом 8 апреля родилась старшая дочь. Решил поменять свой номер на 8-й. Он как раз был свободный.

- В каком клубе хотели бы завершить карьеру? Ведь многие известные спортсмены, как правило, завершают карьеру там, откуда вышли.

- Если этот сезон будет последним, то игровую карьеру, скорее всего, закончу в Караганде. Если будет хорошее предложение от команды, которая ставит высокие задачи, могу перейти и туда. Как уже сказал, никто не знает, что будет в будущем. Давайте чуть-чуть потерпим, и тогда все узнают, где я завершу карьеру.

- Так как для многих вы являетесь кумиром, какой совет могли бы дать юным хоккеистам?

- Для детей самое главное, чтобы они росли здоровыми, учились хорошо, слушали тренера и развивались. Желаю им, чтобы стремились к самым высоким вершинам и никогда не падали духом.

- Со скольки лет лучше начинать заниматься хоккеем?

- Родители могут поставить ребенка на коньки и в три года, а в пять отдать в секцию, чтобы уже тренироваться и учиться, как правильно кататься на коньках и держать клюшку. Я сам пошел на хоккей в восемь лет. Хотя у меня неспортивная семья. У нас только один хоккеист.

- Какую игру в составе сборной Казахстана можете назвать самой запоминающейся?

- Наверное, первый чемпионат мира в элитном дивизионе. Играл в одном звене с братьями Корешковыми. Потом выступали на чемпионатах мира в Германии, Финляндии. Конечно, тяжело конкурировать с топовыми сборными. Но было интересно увидеть, как играют звезды мирового уровня. Все быстро, четко.

- Что пожелаете болельщикам?

- Всем болельщикам здоровья, счастья, чтобы держались в такой тяжелый момент, чтобы любили и уважали. Надеюсь, скоро встретимся и увидим вас на трибунах. Всем удачи!