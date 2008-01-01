Чемпион Казахстана усилился двумя хоккеистами с 612 матчами в КХЛ

Состав кокшетаускогоофициально пополнил защитник, сообщает пресс-служба клуба.Мегалинский - воспитанник пермской школы хоккея. На профессиональном уровне защищал цвета таких команд, как "Молот-Прикамье", "Локомотив", "Металлург НК", "Химик", "Витязь", "Автомобилист", "Спартак", "Северсталь", "Куньлунь Ред Стар".Защитник повел в КХЛ 459 матча, в которых набрал 114 очков по системе "гол+пас" (33+81).Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2005. В 2005 году на драфте НХЛ он был выбран в шестом раунде под общим 186 номером клубом "Оттава Сенаторс". Серебряный призер Высшей лиги-2007 в составе команды "Химик Воскресенск".Этот сезон (2020/21) начинал в составе китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" (Пекин), где провел пять игр и набрал очко.Также состав "Арлана" пополнил нападающий. Прошлый сезон 28-летний хоккеист начинал в ханты-мансийской "Югре", в 24 матчах набрал четыре (2+2) очка. Затем он пополнил состав гродненского "Немана", в 26 играх записал в актив 20 (5+15) очков.Ранее игрок защищал цвета таких клубов, как "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Нефтяник" (Альметьевск), "Металлург" (Новокузнецк), "Спутник" (Нижний Тагил), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Северсталь" (Череповец), "Авангард" (Омск), "Ермак" (Ангарск). На его счету 153 матча в КХЛ, в которых набрал 20 (9+11) очков.