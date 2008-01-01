"Номад" одержал вторую подряд победу над "Горняком"

"Номад" одержал победу над "Горняком" во втором матче, сообщает корреспондент Vesti.kz. Гостевая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу фарм-клуба "Барыса".

На девятой минуте счет открыл форвард "Номада" Алексей Зубов. На 41-й закрепил преимущество Батырлан Муратов.

Разрыв до минимума сократил игрок хозяев Артем Сошников, отличившийся на 48-й минуте в большинстве. Но сравнять "Горняку" не удалось. Точку во встрече на 52-й минуте поставил Артур Гатиятов, причем в меньшинстве.

Напомним, в первом матче команд "Номад" победил со счетом 5:3.