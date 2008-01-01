"Номаду" засчитали техническое поражение из-за "Барыса"

"Номаду" засчитано техническое поражение в первом матче нового сезона чемпионата Казахстана по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Накануне фарм-клуб "Барыса", который пришел из ВХЛ из-за пандемии коронавируса, встречался с "Алтай-Торпедо" и заработал одно очко, проиграв в серии буллитов.

Теперь же со столичной команды будет снят этот балл, а поражение засчитано со счетом 0:5. Причиной стало превышение лимита игроков из основной команды "Барыса".

"Отдел по проведению республиканских соревнований сообщает, что 19 октября 2020 года в матче №1 чемпионата Казахстана PRO HOKEI LIGASY между командами "Номад" и "Алтай Торпедо" было выявлено нарушение пункта 5 статьи 22 главы 5 Регламента PRO HOKEI LIGASY со стороны команды "Номад". Согласно регламента в играх чемпионата в составе команды клуба, участника других Лиг, в отдельно взятом матче имеют право выступать игроки основной команды хоккейного клуба, имеющие действующие двухсторонние контракты в количестве шесть хоккеистов - пять полевых игроков и вратарь.

В составе команды "Номад" было превышено разрешенное количество игроков из основного заявочного списка команды "Барыс". В связи с этим Отделом по проведению республиканских соревнований было принято решение о вынесении наказания ХК "Номад" по данному пункту Регламента и засчитать техническое поражение со счетом 0:5", - говорится в сообщении на сайте ЧРК.

Автор гола в ворота "Салавата Юлаева" и еще три хоккеиста, которых "Барыс" отправил в "Номад"